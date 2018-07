La Vela d'altura in onda su 'Buon Vento'

ROMA, 19 LUG - Domani, Venerdì 20 luglio, su Raiuno, nella trasmissione UnoMattina Estate condotta da Valentina Bisti e Massimiliano Ossini, la consueta Rubrica dedicata al mare e alla vela, "Buon Vento" con il giornalista di Raisport e skipper Giulio Guazzini riserverà ampio spazio, alle ore 8.40, dopo il Tg, alla vela d'altura prima con un servizio sulla vela a Montecarlo con le regate Swan One Design, dove Guazzini al timone di "Cuor di Leone", Swan 50 super tecnologico, racconterà le regate organizzate dallo Yacht Club Di Monaco, intervistando per l'occasione, in esclusiva, il fuoriclasse statunitense Ken Read protagonista di tante America's Cup, considerato uno dei velisti più blasonati ed esperti del mondo. Poi tornati in studio, Guazzini racconterà come si navigava una volta quando non esistevano nè Gps nè strumentazioni elettroniche. Mostrerà strumenti antichi ed affascinanti come l'Astrolabio ed il Sestante capaci di determinare la posizione di corpi celesti come il sole e la luna, I pianeti e le stelle.