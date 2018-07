Universiadi, arriva il supercommissario

NAPOLI, 20 LUG - Approderà martedì prossimo, in Consiglio dei Ministri, il provvedimento legislativo sulle Universiadi a Napoli grazie al quale la gestione sarà affidata a un supercommissario scelto dal Governo, su indicazione della Regione Campania. Lo rende il sottosegretario Pina Castiello in una dichiarazione a Il Mattino. Castiello ha annunciato, inoltre, che la prossima settimana convocherà una riunione finalizzata a superare "tutte le criticità in relazione al progetto sul porto di Napoli". "Abbiamo optato per un supercommissario -dice il sottosegretario- per affidare al territorio, senza prevaricazione di stampo autoritario, il governo dei processi amministrativi e realizzativi". Sul fronte delle strutture da realizzare per ospitare la manifestazione sportiva nel 2019, sono ormai conclusi i bandi per gli impianti sportivi campani e, al momento, dovrebbe essere rispettato il cronoprogramma che fissa l'inizio dei lavori per il prossimo mese di agosto.