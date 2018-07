Olimpiadi 2026, Sala "Milano capofila"

MILANO, 20 LUG - Per la candidatura ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 "Milano ha una buona proposta e una attrattiva internazionale. Ribadisco che sono disponibile a collaborare con altre città, anche con Zaia, ma Milano deve essere capofila". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando il voto di ieri del Consiglio comunale, che ha dato l'ok alla delibera di candidatura. Rispetto al lavoro "della mia collega Chiara Appendino ribadisco che non è facile che i Giochi vengano riassegnati alla stessa città dopo così pochi anni". Infine il sindaco ha parlato del dibattito di ieri in Consiglio: "è stato molto utile e abbiamo avuto l'appoggio di tutti - ha concluso -. Credo sia stato giusto da parti di alcuni consiglieri, come Basilio Rizzo, chiederci alcune garanzie come il costo zero per il Comune e il fatto che le Olimpiadi si faranno su aree pubbliche. Ieri è stata approvata una delibera di indirizzo ma niente sarà fatto senza passare prima al vaglio dell'aula".