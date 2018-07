Giochi 2026: Bach, candidature limitate

LOSANNA, 20 LUG - Ci sarà un numero limitato di candidature per i Giochi Olimpici Invernali 2026. Lo ha confermato oggi in una conferenza stampa il Presidente del Cio, Thomas Bach respingendo l'idea di essere preoccupato per il percorso di candidatura alla quale anche l'Italia è interessata con una città da scegliere tra Milano, Torino e Cortina. "Oggi non commetterò l'errore di dare il numero esatto - ha detto Bach -. Ma posso anticipare che avremo un numero molto limitato di candidati da proporre alla sessione elettorale (a Milano nel settembre 2019, ndr) perché questo è in linea con le nostre riforme. Vogliamo che la procedura sia meno costosa. Non vogliamo che le città debbano fare molte presentazioni e non vogliamo che facciano presentazioni dove alla fine non possono vincere e i loro investimenti sono dispersi. Basta con troppe città che perdono".