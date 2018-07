Malagò:grazie Bach,riconoscimento Italia

ROMA, 20 LUG - "E' un grande onore. Ringrazio Bach per la fiducia che ha riposto in me". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha appreso da una telefonata ricevuta proprio del Presidente del CIO di essere stato indicato da Bach all'Esecutivo come membro del comitato olimpico internazionale. "E' un riconoscimento per il mio Paese e per il mondo dello sport che ho sempre amato e che continuerò ad amare per sempre - il commento di Malago'. Sarà un ruolo che mi consentirà di essere ancora più vicino alle grandi sfide che attendono l'Italia a livello internazionale".