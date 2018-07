Scatta 42/o Giro Dolomiti, in 600 al via

ROMA, 21 LUG - Pronti partenza via, è l'ora del 42esimo giro delle Dolomiti per cicloamatori su bici da strada, che vedrà da domani in partenza oltre 600 ciclisti. La prima tappa di 163 chilometri sarà centrata sul tratto cronometrato da S. Leonardo in Passiria a Passo Giovo con dislivello di 1859 metri. Lunedì 23 luglio sarà la volta della Novale-Passo Pampeago di 78 chilometri con un dislivello di 2296 metri: i ciclisti saliranno ad Obereggen e Pampeago, cuori del comprensorio sciistico del Latemar, decretato dall'Unesco Patrimonio della Umanità. Giunti in Val d'Ega i ciclisti affronteranno un tratto cronometrato di 9 chilometri con pendenza media del 9 per cento dai 1280 metri di Novale ai 2004 metri del passo di Pampeago; quindi, dopo la discesa, nuova salita verso Passo Lavazè prima di affrontare l'ultima discesa fino al traguardo di Bolzano. Martedì i ciclisti percorreranno la tappa più lunga: 155 chilometri, salendo su Sella, Pordoi e Campolongo. Finale venerdì con la cronometro di Appiano.