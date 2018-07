Scherma: Navarria, l'oro è per Pouzanov

ROMA, 22 LUG - Mara Navarria, da neocampionessa del mondo di spada femminile, sorride, ma non riesce a trattenere le lacrime, dopo il successo sulla romena Popescu ai Campionati di Wuxi, in Cina. "Questo successo - dice - era la promessa che avevo fatto al mio ex maestro Oleg Pouzanov (scomparso 2 anni fa e storico allenatore della campionessa) e lui da lassù so che sta sorridendo. Questa medaglia non è solo mia. E' di mio marito Andrea e di mio figlio Samuele, così come del mio maestro Roberto Cirillo e dello staff della Nazionale, la mia seconda famiglia. E' di tutti coloro che lavorano con me. E' un cammino lungo e adesso voglio godermi questa emozione fortissima". "E' il miglior regalo di compleanno che potessi augurarmi - continua Mara Navarria, che ha festeggiato 33 anni lo scorso 18 luglio -. Ora si pensa alla gara a squadre e poi a festeggiare a casa mia, a Carlino, con tutta la mia famiglia e le persone che salgono con me stasera sul podio".