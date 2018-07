3-0 al Renate, il Torino lascia Bormio

TORINO, 22 LUG - Si conclude con una vittoria il ritiro del Torino a Bormio (Sondrio). Dopo il poker di ieri alla Pro Patria, neopromosso in Serie C, oggi pomeriggio i granata hanno battuto 3-0 anche il Renate, formazione di Serie C allenata da Oscar Brevi, ex difensore e vecchia conoscenza del Toro con cui da giocatore ha militato per due stagioni. I gol nella ripresa portano la firma di Edera, una perla su punizione, del primavera Butic e del neoacquisto Damascan. Reduce da una stagione positiva, De Silvestri è stato uno dei protagonisti del ritiro. Nell'attesa di novità dal mercato - oltre a sfoltire la rosa il ds Petrachi è alla caccia di un difensore e di un esterno -, Belotti e compagni torneranno ad allenarsi mercoledì, dopo due giorni di riposo, al Filadelfia. L'avvicinamento alle partite che contano prevede tre amichevoli, la prima sabato 28 luglio ad Alessandria contro il Nizza; il primo agosto la squadra di Mazzarri affronterà al Grande Torino la Chapecoense e il 7 agosto, in Inghilterra, il Liverpool.