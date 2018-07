Tennis, Nadal sempre il n. 1 del mondo

ROMA, 23 LUG - Fabio Fognini si conferma il primo dei tennisti italiani (è 14mo) nella nuova classifica mondiale pubblicata oggi, che vede al primo posto sempre lo spagnolo Rafa Nadal, seguito da Roger Federer e Alexandr Zverev. Fognini, forte anche della vittoria di ieri del torneo di bastad è salito dunque di un altro gradino e si porta a una sola posizione dal suo best ranking. Alle spalle del tennista ligure, grande balzo in avanti di Marco Cecchinato, anche lui in ascesa di ben 5 posizioni; dopo la seconda vittoria stagionale, ottenuta ieri a Umago, Cecchinato si insedia al 22mo posto. In crescita di due posti rispetto alla precedente classifica anche Andreas Seppi, numero 48, mentre Matteo Berrettini scivola all'84 posto. Una sola variazione invece nella top ten mondiale guidata da Nadal, alla sua quinta settimana (la 182esima complessiva in carriera): lo scambio di poltrona tra l'austriaco Dominic Thiem, che si riprende l'ottava posizione, e lo statunitense John Isner, che scende al nono posto.