Catania Calcio, traffico su A18 blocca Lo Monaco: salta incontro al Comune

Catania - L'incontro in Municipio, previsto in mattinata, tra il sindaco di Catania Salvo Pogliese e la squadra rossazzurra è stato rinviato al 27 mattina. Il maltempo della notte scorsa e l'impraticabilità dell'autostrada Messina-Catania ha rallentato il traffico e alcuni dirigenti, con in testa l'ad Lo Monaco, sono rimasti imbottigliati nel caos. Da qui la decisione di rinviare tutto. Il Catania intanto prepara la partita di Coppa Italia contro il Como in calendario domenica al Massimino. Il test con una mista di dilettanti siciliana, disputata ieri, al di là degli undici gol messi a segno ha confermato i progressi a livello tattico e di intesa, di un gruppo che il tecnico Sottil ha schierato con il modulo 4-2-3-1.



La novità è Lodi trequartista dietro la punta più avanzata, Curiale. Sul fronte mercato è tornato alla base Broduc, giovane punta che il Catania ha riscattato dal Bruges, in partenza Pozzebon e Ripa che, pure, in mattinata dovrebbero raggiungere il ritiro etneo per allenarsi e aspettare buone nuove dalle trattative che sono in corso.