Barça vuole Willian, il Chelsea frena

ROMA, 23 LUG - Passano i giorni e il Barcellona cerca di stringere i tempi per l'acquisizione di Willian dal Chelsea. Secondo quanto scrive lo spagnolo Mundo Deportivo, gli agenti dell'attaccante brasiliano, Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian, sono stati contattati dagli emissari del club catalano. Il Chelsea, club di appartenenza del giocatore, ha sempre fatto sapere che Willian non è in vendita e, a supporto della tesi del patron Roman Abramovich, è intervenuto anche Maurizio Sarri. Il nuovo allenatore dei Blues ha sempre ritenuto Willian e Hazard "intoccabili". Il brasiliano, dal canto suo, ha invece manifestato il desiderio di cambiare aria e di lasciare Stamford Bridge per indossare la maglia del Barcellona. Ad alimentare l'idea del suo divorzio la mancata partecipazione del Chelsea alla prossima Champions League.