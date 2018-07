Pirlo, Ancelotti può vincere a Napoli

MILANO, 23 LUG - ''Da Ancelotti mi aspetto quello che ha sempre fatto in tutte le squadre dove è andato: ha sempre vinto, ha sempre fatto molto bene. Cercherà di riportare questo suo modo di allenare anche al Napoli''. Andrea Pirlo, nuovo talent di Sky Sport, a margine della presentazione dei palinsesti, è convinto che Ancelotti potrà fare la differenza al Napoli ma al tempo stesso considera la Juventus la favorita d'obbligo per lo scudetto. ''Inter, Napoli e Roma - sottolinea Pirlo - vengono due gradini sotto la Juve. Hanno fatto tutte un buon mercato, la Roma ha preso buoni giocatori, come del resto l'Inter e ora il Napoli prenderà qualcosa. Si sono rinforzate tutte ma la Juve resta la migliore. Il campionato va giocato, perché in Italia tutte le partite sono difficili''.