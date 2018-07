Pallanuoto: Europei, azzurre eliminate

ROMA, 23 LUG - Il Setterosa vicecampione olimpico esce nei quarti di finale dalla 17/a edizione degli Europei, in svolgimento alla piscina Picornell di Barcellona. Passano le campionesse in carica dell'Ungheria che vincono per 10-9 (1-3, 4-1, 1-4, 4-1) una partita caratterizzata da molteplici break e decisa dalla parata di Gangl sul rigore tirato da Bianconi a 18 secondi dalla fine. Ora per le azzurre come obiettivo rimane il quinto posto. "Abbiamo commesso qualche errore di troppo in fase difensiva - è stato il commento del ct Fabio Conti dopo la partita di oggi -, dove abbiamo sofferto il contatto fisico. Meglio in attacco con maggiore decisione e cattiveria al tiro. Ciò premesso, il torneo sta dimostrando il grande equilibrio che c'è tra le migliori squadre d'Europa. C'è ancora da lavorare su molti dettagli. Le ragazze hanno messo tutto quello che avevano in acqua. Questo è il secondo anno di un nuovo cammino: la base c'è, e ora continueremo a lavorare".