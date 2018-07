Lazio: non solo Schuerrle e Gomez

ROMA, 24 LUG - La Lazio è sempre in cerca di un rinforzo, dopo la cessione a suon di milioni di Felipe Anderson - che ha diviso la tifoseria - finito al West Ham. Il nome più gettonato è quello del tedesco André Schuerrle, campione del mondo nel 2014 in Brasile, che il Borussia Dortmund ha messo sul mercato, ma non solo: al ds Tare interessano anche Luan del Gremio di Porto Alegre, Lucas Perez dell'Arsenal, Wesley del Bruges. Il sogno nemmeno tanto nascosto, visto che di lui si parla ormai da tempo, però, resta il 'Papu' Gomez. Tutto, però, è nelle mani dell'Atalanta.