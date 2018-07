Real punta su Lunin ma aspetta Courtois

ROMA, 24 LUG - Il Real Madrid chiude a doppia mandata la porta, creando i presupposti per una concorrenza senza esclusione di colpi al costaricano Keylor Navas, vincitore di tre Champions League consecutive fra i pali dei 'blancos'. Ieri in Spagna è sbarcato l'ucraino Andriy Lunin, classe 1999, proveniente dallo Zorya Luhansk: il giovanissimo estremo difensore va ad affiancarsi a Luca Zidane, figlio di Zinedine, al già citato Navas e a Kiko. Adesso il presidente del club più titolato del mondo, Florentino Perez, aspetta di mettere a segno il colpo definitivo: portare al Santiago Bernabeu il belga Thibaut Courtois, attualmente in forza al Chelsea, ma da anni ormai accostato ciclicamente al Real Madrid.