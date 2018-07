A Skipass arriva la gara di Big Air

MODENA, 24 LUG - Una gara di coppa del mondo di Big Air, disciplina con salti e evoluzione su una rampa, arriverà a Modena durante Skipass, la fiera degli sport invernali e del turismo, dall'1 al 4 novembre. Lo annunciano Fis Snowboard e Fis Freeski, dopo l'accordo raggiunto con la federazione italiana sci e Modenafiere. Skipass, alla 25/a edizione, ospiterà le gare di big air e freeski sulla rampa più grande mai costruita in Italia. Quello modenese sarà il secondo appuntamento Big Air Fis World Cup della stagione 2018-19, dopo l'apertura della stagione a Cardrona (Nuova Zelanda), e la prima competizione della Coppa del Mondo Fis della stagione che si terrà nell'emisfero settentrionale per entrambi gli sport. Si prevede che circa 70 tra i migliori atleti delle discipline saranno in Italia per cercare di aggiudicarsi i 100mila franchi svizzeri del montepremi. Ci saranno medagliati olimpici, campioni del mondo e vincitori di Coppa del mondo in entrambe le discipline.