ROMA, 24 LUG - Marco Cecchinato è stato subito eliminato dal torneo ATP 500 di Amburgo, su terra rossa. Il 25enne palermitano, giunto per la prima volta al n.22 del ranking Atp dopo la vittoria nel torneo di Umago, è stato sconfitto all'esordio per 6-4, 3-6, 6-4, dal francese Gael Monfils, numero 37 Atp. Nel terzo set di una sfida equilibrata, Cecchinato ha subito un break decisivo sul 5-4 per il francese che ha sfruttato al meglio i tre match ball che si era guadagnato.