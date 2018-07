Roma: Di Francesco, Malcom? Non è andata

ROMA, 24 LUG - Eusebio Di Francesco è impegnato a San Diego (Usa) ad allenare la Roma per gli impegni nella International Champions Cup e non si fascia la testa per Malcom. "Ci sono molti giocatori in giro. Non è andata come Monchi avrebbe voluto, ma ora non mi interessa. Abbiamo una rosa competitiva - le parole del tecnico alla vigilia del test match col Tottenham -. È normale che siamo sempre vigili sul mercato. Abbiamo ottimi calciatori e sappiamo quel che dobbiamo fare, ci muoveremo secondo quello che riterremo opportuno. Queste partite, in cui darò minuti a tutti, saranno indicative". "Sono contento di Pastore, sta mettendo in campo grandissimo impegno per trovare condizione fisica, non avendo giocato tantissimo deve alzare il ritmo ma è in crescendo. Karsdorp deve allenarsi con continuità. Marcano è quello che mi ha sorpreso di più, si è presentato meglio dal punto di vista fisico e mentale".