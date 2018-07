Mondiali Scherma,5/a medaglia per Italia

ROMA, 25 LUG - Ancora una medaglia, la quinta, per la scherma azzurra ai Mondiali di Wuxi in Cina. La squadra di sciabola maschile infatti ha conquistato l'accesso alla finale, dove affronterà la Corea del sud Campione del mondo in carica. Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano, guidato dal ct Giovanni Sirovich, ha battuto in semifinale la formazione dell'Ungheria con il punteggio di 45-42. Ai quarti, gli sciabolatori italiani avevano battuto 45-31 la Russia, dopo aver esordito superando la Gran Bretagna per 45-22.