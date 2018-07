Mourinho "Così United non è da titolo"

ROMA, 25 LUG - Lo dice chiaro e tondo: "Così com'è il Manchester United non è da titolo". A Josè Mourinho non basta la campagna acquisti fin qui fatta (Fred e Dalot) e dice di "non avere una rosa all'altezza di Liverpool e Chelsea. Servono rinforzi se vogliamo lottare per il titolo". Parlando in conferenza stampa a Los Angeles, in occasione del torneo Icc, lo 'Special One' ha spiegato che i Red Devils sono incompleti e cos' stando le cose rischiano di partire indietro. "Abbiamo bisogno di fare qualche acquisto e trattenere le nostre stelle se vogliamo lottare per il titolo. Se guardate i giocatori che hanno preso o anche quelli acquistati dall'Arsenal, vi renderete conto delle differenze. In Premier - ha aggiunto - esordiremo contro il Leicester, che al Mondiale aveva solo Maguire e Vardy, con Schmeichel che è rientrato prima, mentre noi avremo la maggior parte dei giocatori a disposizione ad agosto. Mi piacerebbe avere altri due giocatori ma una cosa è ciò che mi piacerebbe, un'altra cosa è invece quello che succederà".