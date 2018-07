Universiadi: Cusi, Fisu punta su Napoli

NAPOLI, 25 LUG - "Ho sentito al telefono il segretario generale della Fisu Erik Saintrond al quale ho comunicato i recenti provvedimenti del governo con la nomina del nuovo commissario. Mi ha ribadito la ferma volontà della Fisu di andare avanti su Napoli 2019, anche in omaggio al carattere simbolico di una manifestazione che giunge 60 anni dopo Torino 1959". Cosi' il presidente del Cusi Lorenzo Lentini. "Occorre fare squadra - spiega Lentini all'Ansa - per superare oggettive criticità nell'interesse esclusivo dello sport e dell'immagine del nostro Paese. Il Cusi continuerà a fare la sua parte insieme con il Coni e le federazioni sportive nazionali. Al commissario Basile - conclude Lentini - il compito di allinearsi al nuovo cronoprogramma, coerente con le indicazioni date dalla Fisu, per presentare al comitato esecutivo della Fisu fissato per settembre a Losanna le garanzie necessarie per la riuscita dell'evento".