Marchionne: il cordoglio di Carey

ROMA, 25 LUG - Sergio Marchionne era "un leader ed un grande amico" e la sua scomparsa "ci rattrista profondamente", afferma il presidente e Ceo della Formula 1, Chase Carey, in una nota nel sito ufficiale F1.com. "Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di Sergio Marchionne - le parole del manager Usa - era un grande leader non solo nella Formula 1 e nel mondo dell'automobile ma in generale in quello degli affari. Ha guidato con grande passione, energia ed intuizione, ispirando tutto quelli che lavoravano con lui. I suoi contributi alla Formula 1 sono incommensurabili. Era un vero amico per tutti, ci mancherà profondamente. In questo duro momento, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi".