Basket: 3x3, da venerdì finali scudetto

ROMA, 25 LUG - Sessantaquattro squadre maschili e venti femminili da venerdì a domenica prossimi si affronteranno a Riccione (Rimini), in piazzale Roma, per conquistare gli scudetti di basket 3x3. "E' lo sport del momento - afferma il presidente Fip, Giovanni Petrucci - che si moltiplica ogni giorno e fa avere un record impressionante di praticanti". E' l'estate della consacrazione del 3x3 in Italia - sottolinea la Federazione - che ha visto a giugno la vittoria della nazionale femminile al Mondiale di Manila con la Nazionale femminile e a inizio luglio il Challenger Fiba di Lignano (Udine) con le migliori squadre europee ed italiane. Quella che comincia venerdì sarà la quinta finale nazionale 3x3 Italia che nasce dalla collaborazione FIP-FISB e, dopo quella di Cagliari del 2014, la quarta che viene disputata a Riccione.