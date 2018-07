Calcio Catania, se arriverà la B saranno necessari almeno 4 rinforzi di peso

Un’altra estate bollente anche calcisticamente parlando, ma ormai a Catania ci siamo abituati visto il continuo susseguirsi di colpi di scena tra sentenze, fallimenti e ripescaggi. Poche le certezze, c’è solo tanto caos con gli avvocati pronti a sostituirsi ai giocatori nel cuore dei tifosi e diventare nei prossimi giorni i veri protagonisti. Le sfide dal campo di calcio si spostano così nelle aule giudiziarie dove bisognerà decidere - si spera lontani da interferenze di qualunque tipo - sul futuro di alcuni club e soprattutto salvare un sistema che non gode certamente di buona salute. Anzi....

La Ternana ha presentato ufficialmente ricorso contro la sentenza del Tribunale nazionale federale riguardo la riammissione in Serie B del Novara e il club rossoverde non è il solo ad avere agito. Anche il Siena e la Pro Vercelli hanno confermato che prenderanno parte all'azione legale voluta dalla Ternana.

Il Siena, dal canto suo, ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale - sezione disciplinare dello scorso 17 luglio per annullare la delibera del commissario straordinario Figc del 30 maggio scorso. La società ovviamente spera che l’udienza venga fissata subito in quella che è diventata una lotta contro il tempo. C’è stata una nota del club toscano, in piena sintonia con la Pro Vercelli: quest’ultimo club ha affidato ai suoi legali l’incarico per la tutela degli interessi della società dinnanzi agli organi di giustizia sportiva, provvedendo a depositare preannuncio di reclamo avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale.

Cosa succederà adesso? Domani giovedì 26 luglio dovranno essere depositati tutti i ricorsi, il 27 luglio, invece, è la data ultima per presentare le richieste di ripescaggio: il Catania presenterà l’istanza domani. Intanto, gli avvocati della Ternana sono assai fiduciosi riguardo la vittoria del ricorso convinti che dovranno essere privilegiati “i club - dicono loro - virtuosi”. In casa Catania si parla poco ma si è fiduciosi. Difficilmente il calendario di Serie B sarà fatto il 30 luglio. Ieri fra l’altro l’Avellino ha ufficialmente inoltrato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la Figc.

MA LA SERIE B E’ TUTTA UN’ALTRA COSA. Ci sono speranze di essere ripescati ma è bene chiarire che in caso di partecipazione alla serie cadetta andranno acquistati giocatori adatti alla categoria. Forse è inutile ricordarlo a Lo Monaco che proprio ieri è stato eletto consigliere del direttivo di Lega Pro eletto nella riunione svoltasi a Coverciano. Eletti pure Floriano Noto del Catanzaro e Alessandro Marino dell’Olbia.

E’ stata, inoltre, stabilita la data che darà il via ufficiale alla stagione 2018-2019. Martedì 7 agosto, all’Open Colonna e l’auditorium del Palazzo delle Esposizioni a Roma, si conosceranno i calendari della nuova stagione.

Tornando al mercato, Tedeschi ha ufficialmente rescisso il contratto e va alla Pro Vercelli, la Leonzio è vicina a Pozzebon. Sul fronte degli acquisti trapela poco ma prima di muoversi è meglio aspettare come andrà a finire la vicenda dei ripescaggi che restiamo dell’avviso potrebbe richiedere tempi più lunghi del previsto creando quindi non pochi disagi ai club che sono in bilico e il Catania è tra questi. Se comunque il club etneo fosse ripescato in Serie B occorreranno almeno quattro rinforzi di prestigio e da potenziare ci sarà innanzitutto il centrocampo.

Domenica in ogni caso ci sarà il debutto in Coppa Italia, al Massimino contro il Como. Stabilito pure l’orario d’inizio: si giocherà alle 20,30.