Al via assemblea Lega Serie A

MILANO, 26 LUG - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A, con al centro gli accordi di sponsorizzazione per il triennio 2018-2021 e i criteri di ripartizione dei relativi proventi. Andrà risolto anche il nodo della vendita collettiva di alcuni spazi gestiti dallo sponsor come i 'tappetini' a bordo campo, ai lati delle porte. Salvo sorprese lo sponsor del campionato sarà ancora Tim, il cui brand affianca la Serie A dal 1998. La compagnia telefonica nei mesi scorsi aveva deciso di non rinnovare il contratto in scadenza, salvo poi cambiare strategia, con un'offerta da circa 15 milioni a stagione (anche per il campionato Primavera), al momento favorita rispetto a quella di Samsung. Per la coppa Italia si profila una sponsorizzazione da 5 milioni all'anno con Trenitalia, mentre i diritti di sponsorizzazione all'estero dovrebbero andare all'agenzia Isg. L'assemblea è iniziata con un solo assente, il Napoli.