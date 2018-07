MotoGp: Sky in sella per prossimi 3 anni

ROMA, 26 LUG - Sky sarà la tv della MotoGP per altri tre anni. Grazie a un accordo con Dorna Sports, Sky ha infatti acquisito i diritti televisivi per tutte le gare in esclusiva live del Fim MotoGP World Championship per le prossime 3 stagioni (2019/2020/2021). Anche nel triennio 2019/2021, Sky racconterà tutti i GP di tutte e tre le classi (MotoGP, Moto2, Moto3) su tutte le piattaforme disponibili (via satellite, sul digitale terrestre e via fibra). Il canale di riferimento sarà sempre Sky Sport MotoGP. Sky si conferma così sempre di più la casa dei motori, con la trasmissione in diretta esclusiva fino al 2020 anche di tutti i GP del Mondiale di Formula 1. Il racconto del Motomondiale su Sky sarà sempre all'avanguardia, con studi e approfondimenti di altissimo livello e il top della tecnologia, grazie alla realtà aumentata dello Sky Sport Tech e all'interattività. Anche sulle piattaforme digitali la copertura sarà ricchissima, sul sito skysport.it.