Il fiume Noce torna capitale della canoa

ROMA, 26 LUG - Il fiume Noce in Val di Sole nuovamente capitale della canoa italiana da domani venerdì 27 a domenica 29 luglio. Nella trentina Mezzana in questo fine settimana saranno assegnati i titoli nazionali delle tre discipline della canoa fluviale (discesa, slalom ed extreme). L'organizzazione è curata dalla Rafting Kayak Canoa Club Val di Sole, col supporto di Grandi Eventi Val di Sole, che hanno sposato la volontà della Federcanoa di raggruppare i maggiori eventi nazionali sotto un'unica regia. Nel tratto del fiume Noce lungo 4 chilometri che collega Cusiano a Mezzana, con rapide di terzo livello, sabato 28 si svolgerà la gara di discesa sprint con favorite Alice e Cecilia Panato, figlie del già campione mondiale Vladi Panato. In campo maschile riflettori puntati su Pontarollo, Quintarelli e Dell'Agostino. Domenica 29 doppio appuntamento: in acqua scenderanno gli atleti della canoa slalom e slalom cross. Nello slalom categoria C1 favoriti Camporesi e Micozzi; nel K1 De Dionigi, Ivaldi, De Gennaro.