Universiadi: De Luca, ora nuovo slancio

NAPOLI, 26 LUG - Cominciano "con nuovo impulso le attività del Commissariato per le Universiadi 2019", come sottolinea una nota della giunta regionale campana. Questa mattina sono partiti i lavori di adeguamento della pista di atletica dello stadio San Paolo di Fuorigrotta. Sono previsti interventi per 5 milioni stanziati dalla Regione Campania, nell'ambito dei 51 milioni complessivi, che riguardano la ristrutturazione di impianti della città di Napoli. "Ora occorre accelerare al massimo - ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca - per definire in tempi rapidissimi i contratti per allestire sulle navi il villaggio degli atleti. Contestualmente vanno aperti i cantieri per il rifacimento degli impianti".