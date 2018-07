CATANIA - Una volta tanto vogliamo essere ottimisti e lo siamo dopo aver vissuto stagioni travagliate in cui il Catania ha vagato per i difficili e polverosi campi della Serie C. Aumentano le speranze di vedere i rossazzurri ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Proprio oggi il club etneo presenterà la domanda di ripescaggio al torneo cadetto.

Ieri il Tribunale federale nazionale ha «accolto il deferimento nei confronti del Cesena infliggendo una penalizzazione di 15 punti in classifica, da scontare nella stagione 2018/2019, nel caso in cui la società dovesse risultare iscritta a qualunque campionato organizzato dalla Figc». Questa è stata la sentenza emessa riguardo il caso Cesena e di conseguenza i posti per il ripescaggio al prossimo campionato di B diventano tre con Cesena, appunto, Bari e Avellino fuori. Se il Tribunale avesse sanzionato la società romagnola con una penalizzazione di 15 punti da scontare nell'ultimo campionato, come richiesto dalla Procura Federale, il Cesena sarebbe retrocesso all'ultimo posto in classifica e cioè avrebbe comportato un posto in meno per i ripescaggi (da tre a due) perché a quel punto ci sarebbe stata la riammissione della Virtus Entella. Adesso invece con tre posti disponibili aumentano le possibilità che il Catania sia ripescato pur tenendo presente che ci sono alcuni ricorsi da esaminare: ci riferiamo a quello dell’Avellino contro l’esclusione dal campionato stabilita dalla Figc, poi Ternana, Siena e Pro Vercelli riguardo la sentenza sul caso Novara.

Poche le speranze per l’Avellino che a sua volta ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. E così si arriva al Catania le cui possibilità di essere ripescato aumentano. Questo perché il Tfn ha dato ragione al Novara invalidando quella delibera che vietava alle società sanzionate in passato di essere inserite nelle graduatorie di ripescaggio. I piemontesi, recentemente retrocessi in Serie C, sarebbero rimasti fuori per una penalizzazione di 2 punti scontata nella stagione 2015/2016 in seguito a irregolarità amministrative. Lo stesso discorso valeva ovviamente anche per il Catania.

Adesso non resta che aspettare l’esito dei vari ricorsi e non si esclude che la controversia possa essere risolta dal Tar del Lazio visto che Ternana e Pro Vercelli hanno fatto ricorso contro la norma invalidata dalla Figc. Se questo ricorso dovesse essere accolto potrebbero essere ripescate Siena, Ternana e Pro Vercelli. Se il ricorso verrà invece respinto, ad essere ripescate sarebbero Catania, Novara e lo stesso Siena.

Entro domani comunque le squadre interessate dovranno presentare domanda di ripescaggio e vedremo cosa accadrà.

A questo punto era inevitabile che slittasse la data del calendario il cui sorteggio avrebbe dovuto svolgersi a Cosenza il 31 luglio ma che invece è stato rinviato al 6 agosto sempre nella città calabrese. Il Catania comunque è pronto ad affrontare la Serie B e la proprietà del club etneo nelle ultime ore sta facendo i salti mortali per trovare i fondi economici. Un sacrificio non indifferente. Ieri sera nel frattempo risultavano già venduti 1.752 abbonamenti.

IL TEST ODIERNO. Orario d’inizio alle 18 al campo 2 del Village di Torre del Grifo e sarà anche a porte aperte. I rossazzurri si ritroveranno di fronte l’Equipe Sicilia. Poi domenica il Catania debutterà in Coppa Italia al Massimino (ore 20,30) contro il Como e mercoledì altra amichevole alle 18 con il Biancavilla sempre al Village. Oggi verranno presentati ufficialmente alla stampa al Centro conferenze di Torre del Grifo Marotta e Vassallo.

AUGURI ZIO PENNY. Ieri Antonio Pennisi, per tutti Zio Penny, storico e stimato collaboratore del Catania, ha spento 78 candeline. Grande festa al Village per uno dei personaggi più amati da dirigenti (in primis da Lo Monaco), calciatori, tifosi e giornalisti. Un abbraccio a zio Penny.