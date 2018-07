TORINO, 26 LUG - Jaylen Morris non farà parte del roster della Fiat Torino della prossima stagione. Ha esercitato, come da contratto, l'NBA escape che scadeva a fine luglio firmando con i Milwaukee Bucks. Lo annuncia il club del presidente Forni, augurandogli "le migliori fortune nel movimento cestistico più importante al mondo". La Fiat dovrà quindi tornare sul mercato per completare il roster, aggiungendo un giocatore straniero ai cinque già presenti in squadra.