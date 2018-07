Chievo bis: martedì audizione Campedelli

ROMA, 26 LUG - La Procura della Figc, apprende l'Ansa, ha notificato alle parti la chiusura delle indagini per il processo Chievo bis per la vicenda delle plusvalenze fittizie. Ieri era stata decretata l'improcedibilità per la squadra veneta (nonostante lo avesse richiesto, non era stato ascoltato il presidente Campedelli) dal Tribunale federale nazionale: oggi, con la chiusura delle indagini, è arrivata la data dell'audizione del numero uno della società veronese, in programma martedì prossimo. La sentenza sul caso è prevista per metà agosto.