F1: Ungheria, Bottas "sarà gara serrata"

ROMA, 26 LUG - Reduce dalla insperata doppietta di domenica scorsa in Germania, la Mercedes si presenta al Gp d'Ungheria col morale alto e la voglia di ripetersi prima della sosta agostana. La Ferrari è però dura da battere e per questo Valtteri Bottas, in conferenza stampa a Budapest, tiene un profilo basso. "Prevedo una battaglia serrata - ha detto il finlandese -. Non possiamo considerarci favoriti, ma è difficile dirlo adesso". A Bottas sono state fatte domande sugli ordini di scuderia, come il 'sorpasso' di Hamilton in Germania", e il pilota ha evitato polemiche, sottolineando che l' 'invito' "è arrivato alla curva 12, nel primo giro dopo la safety car. Il momento più acceso della gara era già passato". "Non è detto che si possano ripetere situazioni simili - ha aggiunto -, nulla fa pensare che potrei essere trattato in modo diverso. In sostanza, Lewis ed io siamo liberi di fare la nostra gara ma posso capire il team che ha deciso di portare a casa il maggior numero possibile di punti".