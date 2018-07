Chelsea ha ingaggiato il portiere Green

ROMA, 27 LUG - Il Chelsea ha ingaggiato l'esperto portiere Rob Green, 38 anni. Il nuovo estremo difensore dei 'Blues', che si aggiunge a Thibaut Courtois e Willy Caballero, ha sottoscritto un accordo per una stagione con la squadra di Maurizio Sarri. Green in passato ha indossato, fra le altre, le maglie di West Ham United, Queen's Park Rangers e Norwich City. Ma anche dell'Huddersfield Town, squadra con la quale ha giocato per una stagione. In carriera ha inoltre collezionato 12 presenze con la maglia della Nazionale inglese.