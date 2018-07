Spalletti: Acquisti? Dirigenti al lavoro

MILANO, 27 LUG - "Vidal e Vrsaljko? I direttori stanno lavorando. Non li so i nomi, noi dobbiamo coprire i doppi ruoli". L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, ha commentato così le voci di mercato per i nerazzurri, nella tarda serata di ieri. I due obiettivi principali restano Sime Vrsaljko e Arturo Vidal. "Abbiamo bisogno di 23 giocatori - ha proseguito Spalletti -, abbiamo e bisogna avere pedine doppie, perché avremo tre competizioni. Abbiamo ancora qualcosa da fare". "Vrsaljko? Siamo sempre ottimisti", ha commentato invece il ds Piero Ausilio.