Malagò, doveroso incontro con i sindaci

ROMA, 27 LUG - "La commissione si è riunita diverse volte, io ho tutte le relazioni e mi sembra stia facendo un lavoro di screening eccellente su temi e problematiche. Si riunirà di nuovo martedì, prima della Giunta e del Consiglio nazionale, ma a me sembrava doveroso invitare i tre sindaci di Cortina, Milano e Torino, con i vertici delle regioni che supportano e accompagnano, anche per rispetto ed educazione, perché li ho sentiti spesso, ma non li ho più visti". Giovanni Malagò spiega la decisione di invitare lunedì al Coni i sindaci di Cortina, Torino e Milano, città in corsa per rappresentare la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. "Dopo di che vediamo, onestamente penso che stiamo facendo le cose giuste, il percorso è quello corretto" aggiunge Malagò, ribadendo che "questa vicenda si chiuderà il primo agosto Penso che non avere le idee chiare e non aver costruito un buon dossier per l'appuntamento col Cio di Buenos Aires a ottobre sarebbe da incoscienti".