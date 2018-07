Universiadi: De Luca, si parte

NAPOLI, 27 LUG - "Sulle Universiadi 2019 siamo allo start ufficiale dopo qualche dibattito inutile durato per mesi, ora il nuovo commissario è il responsabile tecnico dell'Aru". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca riferendosi alla nomina di Gianluca Basile a nuovo commissario per l'evento sportivo. "Siccome le Universiadi - ha detto De Luca - sono finanziate dalla Campania per 171 milioni e dal governo per 100 milioni, noi abbiamo costituito l'agenzia come strumento operativo della Regione che viene oggi pienamente responsabilizzato. E' stato risolto il problema della devastazione della Mostra d'Oltremare, si fitteranno le navi da crociera per fare il villaggio sportivo, nel porto di Napoli e forse nel porto di Salerno. Quando collochi nelle navi gli atleti è un'operazione chiavi in mano, senza gare per ristorazione, pulizia e altro". De Luca ha anche auspicato che "per il 3 luglio 2019 terminino i lavori della stazione della metropolitana di Piazza Municipio".