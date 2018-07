Vela:a UnoMattina'in onda'50/a Barcolana

ROMA, 27 LUG - La 50/a edizione della Barcolana comincia a prendere il largo e lo fa per la prima volta a Uno MattinaEstate. Nella puntata di oggi su Raiuno nello spazio "Buon Vento", dedicato al mare e alla vela, come di consueto con il giornalista di Raisport e skipper Giulio Guazzini, ha raccontato in apertura con un'ampio servizio da Trieste la storia della regata più partecipata del mondo che con ben 2101 partecipanti nel 2017 è entrata nel Guinness dei primati. Nel servizio Guazzini, in occasione della conferenza stampa presso la Società Velica Barcola e Grignano, ha intervistato il presidente Mitja Gialuz e il velista Stefano Spangaro. Per festeggiare la 50ma edizione che prenderà il via il prossimo 14 ottobre é stata varata una 'Passera lussiniana' chiamata per l'occasione B50. Giulio Guazzini telecronista di RaiSport con all'attivo più di 20 edizioni di telecronaca in diretta per la Rai sulla Coppa d'Autunno, realizzerà uno Speciale della Rubrica L'Uomo e il Mare dedicato alla Barcolana che si chiamerà 50x50.