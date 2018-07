Canoa:Cecilia Panato vince nel C1 senior

ROMA, 27 LUG - Prima giornata di gare, nella trentina Mezzana in Val di Sole, dei campionati italiani assoluti di canoa fluviale con l'assegnazione dei primi titoli nella discesa classica. Nel tratto di 4 chilometri sul fiume Noce che collega Cusiano a Mezzana, con ardue rapide di terzo livello per i 100 atleti al via, la veronese Cecilia Panato (Cc Pescantina) ha vinto il titolo nel C1 femminile mentre nel C1 maschile medaglia d'oro per Giorgio dell'Agostino (Addavì). Nel K1 femminile si è imposta la pavese Mathilde Rosa; nel K1 maschile successo per il pavese Andrea Bernardi. Nel C2 maschile hanno primeggiato i veronesi Panato-Fasoli. Nelle gare a squadre ha trionfato il veronese Canoa Club Pescantina, vincendo sia il titolo italiano nel C1 maschile sia nel K1 maschile. Domani si disputeranno le finali della discesa sprint nel selettivo campo slalom di Mezzana; domenica 29 doppio appuntamento con la canoa slalom e slalom cross.