Crotone chiede stop avvio campionati A-B

CROTONE, 27 LUG - Il Crotone calcio ha chiesto al Coni, con una comunicazione inviata dai legali della società, gli avvocati Giancarlo Pittelli ed Elio Manica, di sospendere l'avvio dei campionati di calcio di serie A e serie B in attesa dell'esito del nuovo procedimento nei confronti del Chievo Verona sulla vicenda plusvalenze. Il Crotone è terzo interessato nella vicenda in quanto un'eventuale penalizzazione del Chievo consentirebbe alla formazione calabrese di essere riammessa in Serie A. Il Crotone ha anche chiesto alla Figc la deroga alla clausola compromissoria per fare valere le sue ragioni di fronte alla giustizia amministrativa.