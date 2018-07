Gelson Martins,Sporting apre a soluzione

ROMA, 28 LUG - Se l'Atletico Madrid alzasse a 40 milioni l'indennizzo allo Sporting Lisbona per Gelson Martins, il club portoghese sarebbe pronto a ritirare la denuncia alla Fifa. Lo scrive A Bola, dopo la rescissione unilaterale da parte del giocatore, ancora sotto contratto con lo Sporting e vincolato da una clausola di 60 milioni, per 'giusta causa'. L'Atletico si era comunque offerto di risarcire il club biancoverde, ma la cifra (22 milioni più bonus) era stata ritenuta insufficiente. Oggi il quotidiano portoghese fa sapere che la dirigenza dello Sporting è pronta a ritirare la denuncia alla Fifa se l'indennizzo aumentasse a 40 milioni. Gelson Martins si sta già allenando a Madrid con Diego Costa, Koke, Saul e Lemar. Prima di ufficializzare il suo arrivo, il club di Madrid ha comunque inviato una memoria preliminare alla Fifa per evitare eventuali ricadute disciplinari.