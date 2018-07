Calcio Catania: maglie, sponsor...e ansia-ripescaggio

Le nuove divise da gioco e… i nuovi sponsor: il Catania si presenta a tutto tondo Eccolo il sorriso smagliante di Cristian Llama con la prima maglia che non si discosta molto da quella dello scorso anno. L’argentino non è stato scelto a caso, lui è il legame tra il passato e il futuro, il suo ritorno in rossazzurro celebra il rientro a casa di un ragazzo che deve tanto a questi colori, e che ha tutta la voglia di riprendere il discorso interrotto anni fa. Bande verticali rosse e azzurre, disegno classico. La prima è una conferma. Quella, non si tocca.



La seconda maglia, quella bianca esibita fieramente dal capitano Marco Biagianti, lui che è il leader di questa squadra e che da anni indica la strada da seguire a tutti coloro che si alternano in questa città. Sul bianco una striscia obliqua, che segna tutto il busto.

La terza è una novità. Il giallo è il colore prevalente, con sul petto una macchia di rosso e di azzurro. Un graffio orizzontale, che ricorda la zampata di una tigre che vuole azzannare la…B. Ad indossarla, Alessandro Marotta che solo qualche mese fece male al Catania con gol all'andata e al ritorno in quel doppio match di play off, e che adesso è sbarcato ai piedi dell’Etna per vincere in rossazzurro. E poi le maglie dei portieri l’arancione indossata da Matteo Pisseri e quella verde esibita da Damiano Fabiani.



Le novità non sono finite qui, perché nuovi sono i tre sponsor che sono stati presentati da Lo Monaco. «Più che sponsor, partners del Calcio Catania - ha esclamato il Direttore - partners, che sposano i colori rossazzurri, dando fiducia a questo progetto che ambisce a ritornare presto in serie B». Lo Monaco ha svelato il co-sponsor Centro Commerciale Auchan - Porte di Catania, rappresentato dal dott. Pasquale Barbaro, il back sponsor Zito Caffè, con il dott. Francesco Zito, e lo short sponsor Tedesco Impianti, rappresentato dal dott. Serafino Tedesco. Sponsor che campeggeranno sulle divise del club per la stagione che sta per iniziare. Anzi, il legame con Porte di Catania avrà una durata di due anni.

«Questo è un altro atto dovuto - ha esordito Lo Monaco - nei prossimi giorni presenteremo la conferma del Main Sponsor che è DomusBet, ma adesso è il momento di parlare dei nostri nuovi tre sponsor, che ci accompagnano nel percorso, puntando ad un unica meta, la serie B. Tre realtà importanti della nostra città che hanno voluto sposare la causa del Calcio Catania. Questo ci riempie di soddisfazioni».

Auchan Porte di Catania ha siglato un contratto biennale, forse, come ha dichiarato sorridendo Lo Monaco, fiutando la possibilità di andare in B già nelle prossime settimane. «Ringraziamo Pietro Lo Monaco - ha affermato Pasquale Barbaro di Porte di Catania - crediamo in questa società e nella squadra che rappresenta la città e il territorio. Riteniamo che la squadra stia partecipando ad una categoria che non gli appartiene. Crediamo fortemente in questo progetto».

Durante la presentazione, Pietro Lo Monaco ha risposto alle domande dei cornisti sul possibile ripescaggio in B e sul mercato giocatori. «Ripescaggio? Mi chiedete una percentuale? Percentuali non se ne possono dare - così Lo Monaco - esiste un dato di fatto incontrovertibile, che è la sentenza pro Novara che ha rimesso in concorso anche il Catania. In virtù della sentenza si è creata una classifica ipotetica delle squadre cui spetterebbe il ripescaggio e il Catania è la prima della classifica. Sono dati inconfutabili, ma non ci vogliamo pensare tanto, vogliamo ripartire con uno sprint propositivo».

E sul mercato ha aggiunto: «Ci siamo dovuti fermare per il mercato in entrata, per la B potremmo avere bisogno di tre innesti ulteriori, solo per essere più competitivi ancora, perchè con i giocatori che abbiamo scelto siamo competitivi in C e all'altezza della situazione in B».

Mercato in uscita? «Ci sono delle trattative in corso che non sono semplici, i giocatori hanno un costo. La realtà è che le norme hanno imposto delle limitazioni nella rosa e noi abbiamo avvisato per tempo i calciatori che qualcuno potrebbe rimanere fuori lista. Quindi conviene a tutti trovare la maniera più giusta per continuare la propria carriera altrove».

LA FOTO E' DI FILIPPO GALTIERI