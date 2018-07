F1: Hamilton, era come ballare su punte

ROMA, 28 LUG - "E' andata bene perché le Ferrari erano più veloci. E' stato davvero complicato, all'inizio era accettabile e poi è stata una sfida davvero estrema: è stato come il belletto dovevamo cercare di andare sulle punte". Lewis Hamilton racconta così la sua pole position del Gp d'Ungheria conquistata con pista bagnata. "Dopo la Germania è un grande momento per noi - aggiunge il pilota inglese - dobbiamo tenere le Rosse dietro di noi". Felice per aver contribuito alla prima fila Mercedes è l'altro pilota della Mercedes Valtteri Bottas: "Pensavo di avercela fatta per la pole ma è stato cruciale fare la prima fila, oggi poteva andare peggio per il team".