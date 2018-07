F1: Vettel, si può vincere ma...

ROMA, 28 LUG - "Oggi è stata una sessione complicata, ci mancava qualcosa ma è andata così. Credo che sull'asciutto eravamo in controllo". Sebastian Vettel commenta così la sua quarta posizione in condizioni da bagnato nelle qualifiche del Gp d'Ungheria. "Credo - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky - che domani possiamo vincere. Era meglio partire dal primo posto, ma ci proveremo da quarto posto". Per l'altro ferrarista Kimi Raikkonen il terzo posto "non è l'ideale, ma la cosa più importante è che la macchina è stata guidabile. Ho avuto sfortuna nel cambiamento di gomme. Sono cambiate le condizioni rispetto a ieri altrimenti avremmo fatto la pole con un certo margine".