Canoa:k1, titolo italiano per Pontarollo

ROMA, 28 LUG - Seconda giornata di gare nella trentina Mezzana, in val di Sole, dei campionati italiani assoluti di canoa fluviale con l'assegnazione dei titoli di discesa sprint. Nel tratto del fiume Noce, con rapide di terzo-quarto livello, i 100 atleti hanno dato vita a duelli emozionati dopo quelli osservati venerdì nella discesa classica. Nella discesa sprint categoria K1 maschile titolo italiano per il trentino figlio d'arte Leonardo Pontarollo (Cc Caldonazzo) davanti a Davide Maccagnan (VVF Trieste), terzo Andrea Bernardi (CUS Pavia); nel K1 femminile Giulia Formenton (Cc Oriago) ha battuto Mathilde Rosa, già campionessa italiana della discesa classica, terza la ternana Valentina Manzoni. Nella C1 femminile Cecilia Panato, dopo avere vinto il titolo di discesa classica, si è ripetuta anche in quella sprint, davanti a Marlene Ricciardi (Marina Militare) e Valentina Razzauti (Palazzolo). Nel C1 maschile Mattia Quintarelli (Cc Pescantina) ha battuto sul filo dei secondi Giorgio dell'Agostino (Addavì).