F1: Arrivebene, il massimo è se vinci

ROMA, 29 LUG - "Il massimo che puoi ottenere è quando vinci ma, considerando che su questa pista non è mai facile, la squadra e i ragazzi hanno lavorato con determinazione. Va bene così". Maurizio Arrivabene guarda nel secondo e terzo posto delle Ferrari al Gp d'Ungheria come a un buon risultato soprattutto per la scuderia. "La settimana prossima non saremo ancora in vacanza - aggiunge, a Sky, il team principal delle 'Rosse' - l'importante è lavorare con serenità e determinazione. Oggi comunque guadagniamo punti nei costruttori. L'affidabilità è importante, ci rivediamo in Belgio".