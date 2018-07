Golf: Johnson trionfa nel Canadian Open

ROMA, 30 LUG - Terza vittoria stagionale per Dustin Johnson che cancella l'eliminazione nell'Open Championship conquistando l'RBC Canadian Open, torneo del PGA Tour di golf. A Oakville successo netto per l'americano, che ha chiuso la gara in 265 (68 66 65 66, -23), con tre colpi di vantaggio sui sudcoreani Whee Kim e Byeong Hun An, 2/i (268, -20). "E' una gioia bellissima - il commento entusiasta di Johnson - arrivata dopo una grande settimana. Sono felicissimo ma adesso non voglio fermarmi". Il 34enne di Columbia (South Carolina) ha consolidato così la leadership mondiale, mantenendo il comando anche della FedEx Cup. Per un trionfo che gli ha permesso di centrare pure la 19/a vittoria sul massimo circuito statunitense, impresa riuscita prima solo a campioni del calibro di Ben Crenshaw, Doug Ford, Ernie Els, Hubert Greem e Tom Kite. Johnson come Tiger Woods. Per il 3/o consecutivo il n.1 del world ranking è riuscito a calare il tris di vittorie in stagione.