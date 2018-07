Giochi'26: sindaco Cortina fiducioso

ROMA, 30 LUG - "Arriviamo qui molto fiduciosi e convinti che il nostro sia il progetto migliore e quello che riteniamo vincente, ma nel rispetto del Coni e delle decisioni che verranno prese veniamo ad ascoltare". Così il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, al suo arrivo a Palazzo H per l'incontro con il presidente del Coni Giovanni Malagò in vista della decisione sulla candidatura italiana per le Olimpiadi invernali del 2026. Poco dopo è giunto al Coni anche il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per partecipare all'incontro. "Disponibili a una candidatura unitaria? Ascolteremo e valuteremo con attenzione nel rispetto dei ruoli, ma a livello internazionale siamo noi quelli che rappresentiamo al meglio il cuore dell'Europa e delle Alpi e in qualche modo ci dovrebbe essere dovuta questa candidatura", risponde Ghedina, che esclude di avere avuto contatti con i sindaci di Milano e Torino, Sala e Appendino attesi per gli incontri al Foro Italico nel pomeriggio.