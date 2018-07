Cagliari, visite mediche per Bradaric

CAGLIARI, 30 LUG - Il Cagliari è di nuovo in Sardegna, dopo il ritiro in Trentino, per affrontare l'ultima fase di preparazione prima dell'esordio ufficiale il 12 agosto in Coppa Italia: i rossoblù di Maran si ritroveranno questo pomeriggio ad Asseminello. Ma già domani la squadra partirà per la Turchia per il doppio appuntamento con Fenerbahce e Trabzonspor dell'1 e del 4 agosto. Dopo la parentesi turca il Cagliari l'8 agosto è atteso dalla sfida alla Sardegna Arena con l'Atletico Madrid. Nel frattempo è in arrivo il centrocampista croato e vicecampione del mondo Filip Bradaric. Classe 1992, il neoacquisto del Cagliari (ma si attende ancora l'ufficializzazione) sta completando le visite mediche a Villa Stuart a Roma.