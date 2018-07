Osakue,Giomi conferma'a Europei ci sarà'

ROMA, 30 LUG - "E' un atto folle, di un'imbecillità assoluta. Ma Daisy è fortissima dentro, un esempio per i più giovani e siamo orgogliosi che faccia atletica. Agli Europei di Berlino dimostrerà tutta la sua forza d'animo". La garanzia sulla presenza della discobola azzurra aggredita ieri notte arriva dal presidente della Fidal Alfio Giomi, che ancora non sa spiegarsi l'accaduto. "Daisy - ha detto all'Ansa - è un esempio per i più giovani. Quanto è accaduto è follia, un atto d'imbecillità assoluta, ma il clima in Italia è questo".