Daisy:azzurra Diouf "Italia da Medioevo"

ROMA, 30 LUG - "L'Italia non si rende conto che sta tornando al Medioevo, invece di andare avanti...". Così la pallavolista di colore, Valentina Diouf, simbolo della Nazionale per anni, parla all'Ansa del'aggressione a Moncalieri della discobola Daisy Osakue. "L'episodio mi ha toccata particolarmente - aggiunge -. Spero che tutti questi casi che si stanno verificando, perché ormai ce n'è uno al giorno, siano finiti e non l'inizio di qualcosa perché l'Italia non se ne rende conto".